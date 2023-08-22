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İYİ Partili isimden MHP'nin çağrısına dikkat çeken cevap: Biz aynı çınarın dalları gibiyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına' çağrısı sonrası İYİ Parti'den çarpıcı bir çıkış daha geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ayhan Erel, 'Biz MHP'de siyaset yapan kişilerle, bizim aynı yağmurda ıslandığımız, aynı şehitleri omuzladığımız, aynı davaya inandığımız arkadaşlarımızın bir kısmı orada hala. Biz aynı çınarın dalları gibiyiz' dedi.

22 Ağustos 2023 Salı 07:55 - Güncelleme:
İYİ Partili isimden MHP'nin çağrısına dikkat çeken cevap: Biz aynı çınarın dalları gibiyiz
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' mesajı gönderdi. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Devlet Bahçeli tarafından kendilerine yöneltilen 'ittifak' çağrısına cevap verip, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet" ifadeleriyle teklifi reddettiklerini ifade etmişti.

İYİ PARTİLİ AYHAN EREL: MHP'NİN 'KOMŞULUK' DAVETİNE İCABET ETMELİYİZ

MHP liderinin "Komşu olalım" çağrısı sonrası İYİ Partili Ayhan Erel'den çarpıcı bir çıkış geldi.

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Erel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, "Bu çağrının samimi olup olmadığı, hangi amaca hizmet ettiğini anlamak için kendi görüşüme göre bu davete icabet etmek gerekir. Derler ya; Davet sünnet o davete icabet etmek farzdır" dedi.

"AYNI ÇINARIN DALLARI GİBİYİZ"

Erel konuşmasının devamında MHP ile aynı çınarın dalları olduğunu vurgulayıp, "Bizim aynı yağmurda ıslandığımız, aynı şehitleri omuzladığımız, aynı davaya inandığımız arkadaşlarımızın bir kısmı orada hala. Biz aynı çınarın dalları gibiyiz" diye konuştu.

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