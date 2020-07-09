Semiha Yıldırım'ı çirkin sözlerle hedef aldı! İYİ Partili Özeren'e tepki yağıyor

09 Temmuz 2020 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:19

İYİ Partili Levent Özeren, tedavi görmek için hastaneye giden Semiha Yıldırım'ı çirkin ifadelerle hedef almıştı. Hakarete varan sözler sarf eden Özeren, aldığı tepkilerden sonra paylaşımını sildi.

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, “Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler.” sözlerini sarf eden İYİ Partili Özeren'in söz konusu paylaşımından herhangi bir pişmanlık duymadığı görüldü. Özeren, pişmanlık yerine kendisine tepki gösteren vatandaşları hedef alarak, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını ileri sürdü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, İYİ Partili Özveren’in Semiha Yıldırım'ı hedef alan çirkin paylaşımına yönelik tepkilerini #AhlaksızsınLeventÖzveren etiketiyle dile getirdi.

#AhlaksızsınLeventÖzeren hashtagi listenin üst sıralarına çıktı.

BAŞAK DEMİRTAŞ’A HAKARETE KARŞI AHLAK ABİDESİ KESİLMİŞTİ

İYİ Partili Levent Özeren, geçtiğimiz günlerde de HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakaretlere karşı göğsünü siper etmişti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK VERMİŞTİ

Levent Özeren, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek paylaşımlarında bulunmuş ve çıkarıldığı mahkemede “O gece alkollüydüm.” sözleriyle kendisini savunmuştu.