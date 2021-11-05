İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler

star.com.tr 5 Kasım 2021 Cuma 17:32 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 17:50

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.



Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri vatandaşı bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, Lütfü Türkkan, şahsa sarılarak, 'Bir daha söyle' dedi.

Vatandaş, 'Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet savunuyor, kahvaltıya gidiyordu.' dedi.

Bunun üzerine Türkkan, 'Terbiyesizlik yapma senin .... ...' şeklinde ağza alınmayacak küfürler etti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

ŞEHİT AİLELERİNDEN Mİ RAHATSIZ?

Türkkan daha önce de, Meclis'e gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının fotoğrafını çekip "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diyerek 'sarıklı cübbeli' diye hor gören bir paylaşımda bulunmuştu.

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki yağdı

TEPKİ YAĞDI

Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır' ifadelerini kullanan PKK sempatizanına cevap vermemesini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, Türkkan'ın Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfür etmesi sert tepkilere neden oldu.

star.com.tr