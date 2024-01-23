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Güncel

İYİ Partili Muhammet Ecel'den Turgut Altınok'a destek

Milletvekili seçiminde İYİ Parti listesinden yarışan Muhammet Ecel, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'u destekleyeceğini açıkladı.

Yeni Şafak23 Ocak 2024 Salı 12:52 - Güncelleme:
İYİ Partili Muhammet Ecel'den Turgut Altınok'a destek
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a farklı siyasi partilerden de destek gelmeye başladı. Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçiminde İYİ Parti'den Ankara adayı olan Muhammet Ecel, "Altınok'u destekleyeceğim" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ecel kararının gerekçesini "Ankara halkının beklenti ve taleplerinin karşılanması doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda tekrardan bir değişime gidilmesi gerekiyor. Örnek belediyecilik ve hizmetlerin geri gelmesi için Altınok'u destekliyorum. Sayın Altınok'un geçmiş dönem belediyecilik hizmetlerine bakıldığında da Ankara'ya yapılacak hizmetlerin de garantisi olur. Bir Ankaralı olarak 5 yılda söz verilip ve yapılmayan hizmetler Altınok ile geri gelecektir" diye açıkladı.

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