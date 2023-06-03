İYİ Partili Paçacı: Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok

İYİ Parti'den peş peşe "Millet İttifakı sonra erdi" açıklamaları gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan sonra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, "Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nı gerektirecek bir konu olmadığını da söyleyen Paçacı, "İlerde olur mu bilemem" diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI'NI GEREKTİRECEK KONU YOK"

Paçacı, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

"Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı. Millet İttifakı'na baktığınızda ortaklık yaptığımız konular ortadan kalktı. İktidar olmadığınız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı. Dolayısıyla teknik olarak iş birliği yapacağımız konu yok. Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok. İleride olur mu bilemem."

İYİ PARTİ'DE KAFALAR KARIŞIK



Poyraz'ın "Seçimler bittiği için ittifak da bitti" açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. Zorlu, "Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor" demişti.