İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Partili Paçacı: Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok
Güncel

İYİ Partili Paçacı: Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partilerinden yapılan 'Millet İttifakı sona erdi' açıklamalarına değindi. 'Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı.' diyen Paçacı, 'Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok. İleride olur mu bilemem.' ifadelerini kullandı.

3 Haziran 2023 Cumartesi 01:46 - Güncelleme:
İYİ Partili Paçacı: Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok
ABONE OL

İYİ Parti'den peş peşe "Millet İttifakı sonra erdi" açıklamaları gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan sonra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, "Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nı gerektirecek bir konu olmadığını da söyleyen Paçacı, "İlerde olur mu bilemem" diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI'NI GEREKTİRECEK KONU YOK"

Paçacı, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

"Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı. Millet İttifakı'na baktığınızda ortaklık yaptığımız konular ortadan kalktı. İktidar olmadığınız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı. Dolayısıyla teknik olarak iş birliği yapacağımız konu yok. Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok. İleride olur mu bilemem."

İYİ PARTİ'DE KAFALAR KARIŞIK

Poyraz'ın "Seçimler bittiği için ittifak da bitti" açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. Zorlu, "Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.