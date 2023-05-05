İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5
  • EURO
    21,4314
  • ALTIN
    1257.97
  • BIST100
    4390.14
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Partili Şenol Sunat'tan HDP eleştirisinde bulunan vatandaşa haddini aşan sözler!
Güncel

İYİ Partili Şenol Sunat'tan HDP eleştirisinde bulunan vatandaşa haddini aşan sözler!

İYİ Partili Şenol Sunat, Manisa'da partisine HDP eleştirisinde bulunan vatandaşlarla tartıştı. Sunat, vatandaşlara 'Oy atmazsan atma. Gözüne gözlük tak' sözleriyle tepki çeken sözler sarf etti.

5 Mayıs 2023 Cuma 16:36 - Güncelleme:
İYİ Partili Şenol Sunat'tan HDP eleştirisinde bulunan vatandaşa haddini aşan sözler!
ABONE OL

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. HDP yandaşları meydanlarda hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atarken Yedili Masa'nın ortakları da ziyaret ettikleri kendtlerde vatandaşlardan tepki üstüne tepki alıyor.

VATANDAŞIN HDP TEPKİSİ ÜZERİNE SİNİRLENDİ

Turgutla'da seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, vatandaşların HDP eleştirisi üzerine öfkelendi.

7'li koalisyon HDP ile olan ilişkisinden söz eden Manisalılara tepki gösteren Sunat, "Oy atmazsan atma. Gözüne gözlük tak" diyerek çıkıştı. Sonat, HDP'li Pervin Buldan'ın sözlerini hatırlatan vatandaşı provokasyon yapmakla suçladı.

"OY ATMAZSAN ATMA"

Sunat şöyle konuştu:

"Onlarınki ayrı bir masa bizimkisi ayrı. Ne alakası var. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Biz bu ülkenin teminatıyız, sigortasıyız. Oy atmazsan atma ama iftira da atma. Yalan yanlış görüyorsun, gözüne gözlük takacaksın o zaman"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.