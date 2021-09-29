29 Eylül 2021 Çarşamba 01:44 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 02:00

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikalarına ve çiftliklerine Türkiye, Karadağ ve Kazakistan'daki Ziraat Bankaları aracılığıyla kullandığı toplam 36 milyon dolar krediyi batırdığı öğrenildi.

Ziraat'in Lütfü Türkkan'ın batık kredileri nedeniyle icra takibi başlatacağı belirtiliyor.

Türkkan, kamu bankalarının sırtına yük oldu

Lütfü Türkkan, FoxTv'de katıldığı bir yayında, özellikle Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarında kredilerin yüzdürülerek iş dünyasının ayakta tutulmaya çalışıldığını ve bu kredilerin kamu bankalarının sırtına vurulan yük olduğunu ifade etmişti.

Türkkan'ın kendi şirketleri için bir kamu bankası olan Ziraat'ten aldığı aldığı kredileri batırması, kendi ifadesiyle "kamu bankalarının sırtına yük" oluşturduğu şeklinde yorumlandı.

Kaçak yapılarıyla gündem olmuştu

Lütfü Türkkan, Haziran ayında da Kocaeli'de bulunan çiftliğindeki 15 kaçak yapıyla gündeme gelmişti.

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın çalışanları ve yakınları tarafından feci şekilde darp edilmişti.