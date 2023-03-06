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İYİ Parti'nin İmamoğlu-Yavaş formülünün akıl hocası firari FETÖ'cü çıktı

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklifi gündeme getirildi. Bu önerinin FETÖ'cü Savaş Genç tarafından sosyal medyada dillendirildiği ortaya çıktı.

Sabah6 Mart 2023 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin İmamoğlu-Yavaş formülünün akıl hocası firari FETÖ'cü çıktı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesi ardından 6'lı koalisyon dağıldı.

Sabah'ın haberine göre; Bu gelişme ardından kulisler hareketlenirken İmamoğlu ile Yavaş bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'i ziyaret etti. 10 dakikalık görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmasını teklif ettiklerini basın mensuplarına açıkladı.

Zorlu, "Akşener, CHP'li iki belediye başkanına Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını önerdi. Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" açıklamasında da bulundu.

FORMÜL FETÖ'DEN

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirtilen Savaş Genç'in dün yani 5 Mart 2023 tarihinde sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirdiği ortaya çıktı.

Genç konuşmasında şunları dile getirdi: "Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu'nu başkan yardımcısı olarak atayacak.

Hatta belki de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a başkan yardımcısı olarak atayacak. Ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek.

Başkan yardımcısı atayacak demek seçim sürecinde bunların istifa etmesi anlamına gelmiyor. Çünkü başkan yardımcılığı Amerika'daki gibi değil maalesef. Ön seçim de onun gibi değil."

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