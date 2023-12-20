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  • İYİ Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu! İmamoğlu'nu kızdıracak isim
Güncel

İYİ Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu! İmamoğlu'nu kızdıracak isim

İbrahim Özkan'ın tartışmalı istifasının ardından İYİ Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekilliği'ne Suat Sarı getirildi. Sarı, daha önce İBB Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

20 Aralık 2023 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu! İmamoğlu'nu kızdıracak isim
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İYİ Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi grubunda yeni görevlendirme yapıldı.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Suat Sarı'nın getirildiği duyuruldu. Açıklama İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi.

Duyuruda, "Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Grubu odamızda yapılan toplantıda İBB Grup Başkanvekilliğine Dr. Sayın Suat Sarı seçilmiştir. İBB İYİ Parti Meclis Grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

CHP ile ittifak kurulmasını savunan eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 kişi İYİ Parti'den istifa edip, İBB Meclisi'nde bağımsız olarak devam edeceklerini açıklamışlardı. Son istifalardan sonra İYİ Parti'nin İBB Meclisi'nde 4 üyesi kalmıştı.

İMAMOĞLU'NUN KOLTUĞUNA ADAY

İYİ Parti'nin yeni İBB Meclisi Grup Başkanvekili Suat Sarı, İBB Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

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