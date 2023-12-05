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İYİ Parti'nin yerel seçim kararı blöf mü? Aytun Çıray'dan 'İsmet İnönü'lü gönderme

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İYİ Parti'nin blöf yaptığını ima etti. Çıray, 'İsmet İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğiyle 'yeniden ittifak kurulacak' sinyali verdi.

5 Aralık 2023 Salı 08:01 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı blöf mü? Aytun Çıray'dan 'İsmet İnönü'lü gönderme
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İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray, geçtiğimiz haziran ayında partiden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." demişti.

İYİ PARTİ'NİN 'MÜSTAKİL SEÇİM' KARARI BLÖF MÜ?

Çıray, akşam saatlerinde CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İYİ Parti'nin blöf yaptığını ima etti.

X paylaşımında "Biraz sabır" diyen Çıray, 'İsmet İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğiyle 'yeniden ittifak kurulacak' sinyali verdi.

Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam telefonumu susturmayan CHP'eliler, Doğruyolcular, Anaplılar ve İyiler...

Biraz sabır.

İsmet Paşa karar vermeden önce hiç olmazsa ayakkabılarının bağını çözer tekrar bağlarmış."

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