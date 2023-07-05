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İYİ Parti'yi karıştıracak itiraf: Birçoğunu ömrü hayatımda görmedim

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan İYİ Parti'den istifa eden ve partinin kurucularından olan Taylan Yıldız, 'aday sıraları satıldı' iddialarına ilişkin konuştu. Yıldız, 'Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim.' dedi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
İYİ Parti'yi karıştıracak itiraf: Birçoğunu ömrü hayatımda görmedim
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Seçim hezimeti sonrası partisinden istifa eden İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'LİSTELERİMİZDEKİ BİRÇOK İNSANI ÖMRÜMDE GÖRMEDİM'

'İYİ Parti'de aday sıraları satıldı' iddiasıyla ilgili konuşan Yıldız "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem. Partideki birçok insanın da tanımadığına eminim, yemin edebilirim." dedi.

'YALVARMA SURETİYLE ADAY OLMAYA ÇALIŞIRSANIZ HER ŞEY OLUR'

Bu isimlerin nasıl listeye girdiğine ilişkin soruya yanıt veren Yıldız, "Siz söyleyin ben bilmiyorum nasıl girdi. Hangi tabandan oy alarak girdi oraya ben bilmiyorum. Sonuçta olay 'Taylan Yıldız milletvekili gösterilmedi' olayı değil. Olay sistemsel bir sorun. Bugün CHP listelerinden de birçok vicdanı yaralayan isimler oralarda var. Ben bunu genç arkadaşlarımdan duyuyorum. Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur." ifadelerini kullandı.

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