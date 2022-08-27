İYİ Tiyatro! Akşener'in algı operasyonları tek tek deşifre oldu

Algı, yalan, iftira ve tiyatro siyaseti yapan yalancıların mumu artık yatsıya kadar bile yanmıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İP'in medyaya söylediği yalanları hakkında bir video yayınladı.

Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İP, hükümeti karalamak için sahte kişiler ve yalan beyanatlar ile halkın gözünü boyamak istiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, İP'in tiyatrolarını 'İYİ Tiyatro' adını verdiği bir videoyla duyurdu.

Hamza Dağ sosyal medya hesabından "Yalanlarına milletimizi inandırmak için sayısız kurguyu devreye soktular." dedi.

Ayrıca Dağ, "Bir kere olsun bu kurgular için milletimizden özür dilemediler. En ufak bir hicap duymadılar. Yalanı siyasetin merkezine koyanlar milletimizden elbette hak ettiği cevabı alacaktır." ifadelerini kullandı.