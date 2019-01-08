İZBAN grevi 60 gün ertelendi

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı çalışanlar geçtiğimiz 10 Aralık'ta, zam konusunda anlaşılamaması sonrası greve gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya geçirdiği aktarmalı ulaşımla, İzmir'de kent içi ulaşımda can damarı olan İZBAN'ın çalışmaması üzerine Büyükşehir ek otobüs seferleri koyarak kent içi ulaşımda tedbir aldı. Ancak ek otobüsler hem yeteli olamazken hem de kent içi yoğun olan trafiği tamamen durma noktasına getirdi. Otobüs kuyruklarında günün her saati uzun kuyruklar oluşurken İzmirliler otobüslerde tıka basa dolu halde seyehat etmek zorunda kaldı. İzmirlilerin ulaşımda çektiği çile üzerine , İZBAN'daki çalışanların grevi, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi. Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı. İZBAN'dan yapılan açıklamada ise, ''Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 60 gün süreyle ertelenmiştir. Seferlerimizin en hızlı şekilde başlaması için planlama yapılmakta olup, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz'' denildi.

Metro ve tramvayda grev hazırlığı var

Öte yandan, İzmir'de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile metro ve tramvayda da işçilerle zam anlaşması sağlanamadığı için grev hazırlığı devam ediyor. Demiryol-İş Sendikası tarafından İzmir trafiğinde önemli konumdaki metro ve tramvay için greve çıkılacak tarih henüz netleştirilmedi.