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İzinsiz gösteriye katılan sanıklar hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 49 sanığın, 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
İzinsiz gösteriye katılan sanıklar hakim karşısında
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İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu 14 sanık ve avukatları ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay anına ait görüntüler bilirkişi incelemesinden döndükten sonra, sanık avukatlarına görüntülerde kendi müvekkillerinin olup olmadığına dair beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdi.

İstanbul Valiliğine, toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin yasaklama ve uzatılma kararının ilan edilip edilmediği, ilan edilmişse hangi vasıtalar ile hangi tarihte ilan edildiğine ilişkin yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı, ardından bu kararın 4 gün daha uzatıldığı belirtiliyor.

İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanıkların İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarılıyor.

İddianamede, 49 sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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