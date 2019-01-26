İzmir Ödemiş'in yüksek kesimleri kar, ovaları sular altında

Edinilen bilgilere göre, kara yollarına ait kar temizleme araçları, Ödemiş-Salihli arasındaki yolu açık tutabilmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürürken, yetkililer, Bozdağ yolunun gece buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Öte yandan, birkaç gündür aralıksız devam eden yağış, ovadaki tarlaları sular altında bıraktı.

PATATES ÜRETİMİ TEHLİKE ALTINDA

Ödemiş'in Ovakent ve Balabanlı mahallelerindeki yüzlerce dönümlük tarlalar sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle bazı yollarda da heyelanlar meydana geldi ve yolun bir bölümü çöktü. Yağışların bu şekilde sürmesi halinde üretim faaliyetlerinde aksamalar olacağı, özellikle patates söküm ve dikim çalışmalarının gecikeceği bildirildi