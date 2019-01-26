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İzmir Ödemiş'in yüksek kesimleri kar, ovaları sular altında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, son 1 haftadan beri yağan yağışlar etkisini yüksek yerlerde kar, ovada ise su baskınları şeklinde kendini gösterdi. Yağışların bu şekilde devam etmesi ise özellikle patatesin söküm ve dikimini etkileyebileceği düşünülüyor.

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Edinilen bilgilere göre, kara yollarına ait kar temizleme araçları, Ödemiş-Salihli arasındaki yolu açık tutabilmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürürken, yetkililer, Bozdağ yolunun gece buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Öte yandan, birkaç gündür aralıksız devam eden yağış, ovadaki tarlaları sular altında bıraktı.

PATATES ÜRETİMİ TEHLİKE ALTINDA

Ödemiş'in Ovakent ve Balabanlı mahallelerindeki yüzlerce dönümlük tarlalar sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle bazı yollarda da heyelanlar meydana geldi ve yolun bir bölümü çöktü. Yağışların bu şekilde sürmesi halinde üretim faaliyetlerinde aksamalar olacağı, özellikle patates söküm ve dikim çalışmalarının gecikeceği bildirildi

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