İzmir açıklarında 105 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Durdurulan bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında da lastik botlardaki 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.