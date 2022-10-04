İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5584
  • EURO
    18,2693
  • ALTIN
    1012.71
  • BIST100
    3392.13
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı
Güncel

İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı.

AA4 Ekim 2022 Salı 07:10 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 143 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içerisindeki 31 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

  • düzensiz göçmen
  • izmir
  • göçmen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.