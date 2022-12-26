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İzmir açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 182 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler, geri itilen, Çeşme ilçesi açıklarında 31, Dikili ilçesi açıklarında 27, Çeşme ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti ve botu, hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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