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İzmir açıklarında 23'ü geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında, 22'si çocuk 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 23'ü geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 23 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 12'si çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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