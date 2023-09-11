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İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 20 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, İzmir açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı. Bununla bağlantılı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken yapılan takip neticesinde karada da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

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