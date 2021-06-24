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İzmir açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarlaYunanistan'a gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yelkenli teknede yakalandı. Çeşme açıklarında ise lastik botta bulunan 1 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

DHA24 Haziran 2021 Perşembe 00:46 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 00:46
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 22 Haziran saat 22.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yelkenli tekneyi durdurarak 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Ekipler aynı gün içerisinde saat 00.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde 1 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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