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İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 00:05 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 00:05
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen, bottan alınarak kıyıya getirildi.

Dikili ilçesi açıklarında da lastik bot içerisindeki aynı unsurlarca geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yabancı uyruklu 59 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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