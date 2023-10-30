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Güncel

İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 78 düzensiz göçmen yakalandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 21:52 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ekipler, Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan lastik botlardaki toplam 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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