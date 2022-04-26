İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bottaki Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Foça ilçesi açıklarında da içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Foça ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

