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İzmir açıklarında 79 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 ve denize atılan 3 lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:47
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve 2 ayrı yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, 2 lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

YUNANİSTAN UNSURLARININ GERİ İTTİĞİ 33 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Menderes ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıkları Karaada kuzeyinde de düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 3 düzensiz göçmeni buradan alarak kıyıya getirdi.

Ekiplerce kurtarılan 79 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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