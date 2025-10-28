İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

İzmir açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı.

AA28 Ekim 2025 Salı 23:15 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

