İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4779
  • EURO
    21,456
  • ALTIN
    1262.69
  • BIST100
    4506.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 düzensiz göçmen yakalandı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 23:54 - Güncelleme:
İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.