İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: Aralarında çok sayıda çocuk var
Güncel

İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: Aralarında çok sayıda çocuk var

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin İzmir'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda 81 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 46'sının çocuk olduğu öğrenildi.

IHA6 Eylül 2025 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: Aralarında çok sayıda çocuk var
ABONE OL

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15'i çocuk 31 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi, Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından yakalandı. Aynı gün saat 07.00'de Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Saat 08.30'da ise Foça ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Kolestim) ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada 24'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

  • göçmen
  • düzensiz göçmen
  • izmir

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.