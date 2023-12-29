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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzen düzensiz göçmen yakalandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 07:22 - Güncelleme:
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Karaburun ve Dikili açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurların Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

- 123 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yine Karaburun ve Dikili ile Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botlar durdurularak 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • İzmir açıkları
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