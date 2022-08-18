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İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalandı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında dün sabah 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarınca lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan hareketli lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarındaki lastik botta da tespit edilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurularak yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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