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İzmir açıklarında yasadışı göçle mücadele sürüyor: 213 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 123 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik botlar içerisindeki 90 göçmen kurtarıldı.

IHA29 Aralık 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
İzmir açıklarında yasadışı göçle mücadele sürüyor: 213 göçmen karaya çıkartıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık günü Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar içerisinde bir grup göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgelere giderek lastik botları durdurdu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri belirlenen toplam 123 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, yine Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında yürütülen çalışmalarda, açıklarda bulunan lastik botlar içerisinde göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgelere gitti. Yunanistan unsurları tarafından Türk Kara sularına geri itildiği belirlenen lastik botlar içerisindeki toplam 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 213 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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