İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk açıklama: Allah utandırmasın

Nihat Zeybekçi'nin konuşmasının satır başları şöyle:

-Tabii ki bize böyle bir tebligat yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız açıklayana kadar son kararı beklemek şeklindeydi. Allah utandırmasın.

-Bismillah başladık. Değerlendirmelerimiz olacak. İzmir ile ilgili çok güzel projelerimiz var.

- Kampanyamız başlamıştır, sonucu güzel olur inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği projelerimiz olacak.

-İzmirlilerin geleceğini birlikte hazırlayacağımız, muhteşem İzmir için yola çıkacağız. Kendimizi İzmir'e vereceğiz, kendimizi İzmir'e adayacağız.