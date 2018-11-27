Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk açıklama: Allah utandırmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partisinin 20 belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından Zeybekçi'nin ilk sözleri;'Kendimizi İzmir'e vereceğiz, kendimizi İzmir'e adayacağız' oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nihat Zeybekçi'nin konuşmasının satır başları şöyle:
 
-Tabii ki bize böyle bir tebligat yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız açıklayana kadar son kararı beklemek şeklindeydi. Allah utandırmasın.
 
-Bismillah başladık. Değerlendirmelerimiz olacak. İzmir ile ilgili çok güzel projelerimiz var. 
 
- Kampanyamız başlamıştır, sonucu güzel olur inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği projelerimiz olacak. 
 
-İzmirlilerin geleceğini birlikte hazırlayacağımız, muhteşem İzmir için yola çıkacağız. Kendimizi İzmir'e vereceğiz, kendimizi İzmir'e adayacağız. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA