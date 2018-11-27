İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk açıklama: Allah utandırmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partisinin 20 belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından Zeybekçi'nin ilk sözleri;'Kendimizi İzmir'e vereceğiz, kendimizi İzmir'e adayacağız' oldu.
Nihat Zeybekçi'nin konuşmasının satır başları şöyle:
-Tabii ki bize böyle bir tebligat yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız açıklayana kadar son kararı beklemek şeklindeydi. Allah utandırmasın.
-Bismillah başladık. Değerlendirmelerimiz olacak. İzmir ile ilgili çok güzel projelerimiz var.
- Kampanyamız başlamıştır, sonucu güzel olur inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği projelerimiz olacak.
-İzmirlilerin geleceğini birlikte hazırlayacağımız, muhteşem İzmir için yola çıkacağız. Kendimizi İzmir'e vereceğiz, kendimizi İzmir'e adayacağız.
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