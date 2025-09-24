İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

İzmir Belediyesi projeyi eline yüzüne bulaştırdı... Okul inşaatını 5 yıldır tamamlayamadılar

IHA24 Eylül 2025 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar alarak yıkılan ve CHP'li belediyelerce yapımına başlanan okullardan Ankara Ortaokulunda eğitim öğretim devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı okul 3 yılın ardından hizmete girecek. İzmir Belediyesince yapılan okulda ise çalışmalar halen tamamlanmadı.

Elazığ'da 24 0cak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar alarak yıkılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Yıldızbağları Ortaokulu'nun yapımı için CHP'li belediyeler devreye girmişti.

İmzaların 2021-2022 yılında atıldığı ve ismi Ankara Ortaokulu olarak değiştirilen Yıldızbağları Ortaokulu'nun yapımı Ankara Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıl tamamlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir kısmı tamamlandı.

Öte yandan Atatürk Anadolu Lisesi'nin yeniden yapımına yönelik adı yolsuzluk davasında geçen ve tutuklu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer devreye girmişti.

CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YAPIMINI ÜSTLENDİĞİ OKUL YARIDA KALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje, ödemelerin yapılmaması nedeniyle yüklenici firma tarafından durdurulmuş, 62 milyon 62 bin lira bedelle ihale edilen ve 32 sınıflı olarak planlanan okul inşaatı, ödeme krizinin ardından yarıda kalmıştı.

Yüklenici firma, yaklaşık 10 milyon lira zarar ettiğini belirterek sözleşmeyi feshetti ve süreci mahkemeye taşıdı.

Projenin ihalesini kazanan Zanew İnşaat ve Arin Yapı İş Ortaklığı'na İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hak edişlerin ödenmemesi nedeniyle yarıda kalan inşaat, Bulut Park İnşaat ve Özallar İnşaat'ın projeyi devralmalarıyla birlikte kaldığı yerden devam etti.

Eğitim öğretime yetiştirilemeyen okulda çalışmalar halen sürüyor.

