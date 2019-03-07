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Nihat Zeybekci'den CHP'ye ittifak tepkisi: HDP dağdaki teröristbaşlarına sormadan İzmir'de kendi başına isim belirleyemez

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, projelerini Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na değerlendirdi.

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na projelerini anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Kartoğlu: İzmirlilere verdiğiniz müjdeler neler?

Nihat Zeybekci: İzmir Türkiye'nin lokomotif şehri. İzmir dünyanın en güzel şehridir  21. yüzyılın global yapısına İzmir'in ayak uydurması için projelerimiz var. İzmir bunun için uygun bir şehir. İzmir'deki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde, bunu biz çözeceğiz. Türkiye'de İzmir'in alternatifi yoktur. İzmir'de hayatı daha refah hale getireceğiz

Kartoğlu:  Belediye işsizlik sorununu nasıl çözecek?

Zeybekci: İzmir'in global dünyanın şartlarına ayak uydurmasını sağladığımızda gerek turizm gerek sanayi sektörlerinde yatırımcıları buraya çekeceğiz. İstihdam yapmak değil istihdam yaratmak belediyenin işidir. Ekonominin büyümesi için yatırımcıların İzmir'e gelmesini sağlayacağız. İzmir, turizme Antalya'dan daha uygun. Uluslararası planda rekabet sağlayacak noktaya gelecek İzmir. Türkiye'nin en başarılı serbest ticaret bölgesini İzmir'de biz kurduk. Şu an sektörün ihtiyaçları ile gençlerin yetenekleri uyuşmuyor. Bunun için merkezler kurarak gençlere iş garantili sertifikalar vereceğiz.

GENÇLERİMİZE SÖZ VERİYORUM

5 yıl içinde İzmir'in arıtma sorununu, 2 yıl içinde katı atık sorununu çözeceğiz. İzmirli gençler kentlerinden övünerek söz edecekler. Gençlere söz veriyorum. 6 ay içinde İzmir'de bir tane çukur bırakmayacağım. Nasıl yapacaksın? Bunu daha önce 100 günde yaptık.

Kartoğlu: İzmir bir fuar kentiydi. Şimdi bu pek ilgi görmüyor?

Zeybekci: Eski heyecan kalmadı. Biz gençliğimizde gelirdik bu fuarlara. Bunları derhal başlatacağız. Burada müzik festivalleri olacak, rock festivalleri, kültür fuarları olacak. İzmir esnafının buna dair ciddi talepleri var. İzmir bir kültür başkenti haline gelecek.

"OYUNUZU İZMİR'E VERİN"

Kartoğlu: Farklı partilere oy vermiş İzmirlilerin size yaklaşımı nasıl?

Zeybekci: İzmir sokaklarında her gün yürüyoruz. Birçok vatandaş "Ben CHP'liyim, oyumu sana vereceğim" diyor. Ben "Oyunuzu bana vermeyin, İzmir'e verin" diyorum. Ben CHP'lilerin, MHP'lilerin, İYi Partililerin, HDP'lilerin oyuna talibim. Oyunuzu İzmir'e ve hizmete verin diyorum. 

İZMİR'DE CHP-HDP İŞ BİRLİĞİ

Kartoğlu: CHP'nin belediye meclis üyeliklerine HDP'li isimlerin olduğu ifade ediliyor.

Zeybekci: Pervin Buldan'ın İzmir'de yaptığı konuşmada İzmir için CHP ile uzlaşacaklarını söyledi. Bunun üzerini Aziz Kocaoğlu koşarak Ankara'ya gitti. "Böyle bir şey olacaksa ben olayım" dedi. CHP'li aday çukur siyaseti için yapılan eylemlere katıldı ve desteklerini açıkladı. Neyin karşılığı olarak bir ittifaka gireceklerini söylemiyor. Biz açık listelerle giriyoruz. Listelerde dağdan gelen hangi isimler var? Siz de çıkın açıklayın. Açıklasınlar, listelerde hangi HDP'li isimler var? Milletin huzuruna çıkıp bunu söyleyemiyorlar. 

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