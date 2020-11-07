İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Kasım 2020 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir depreminde yaşanan panik anları mobese kameralarınca saniye saniye kaydedildi
Güncel

İzmir depreminde yaşanan panik anları mobese kameralarınca saniye saniye kaydedildi

İzmir'de, 114 kişinin ölümüne neden olan Seferihisar açıklarındaki deprem sırasında yaşanan korku ve panik, Büyüksehir Belediyesi'nin mobese kameralarına yansıdı. Depremle birlikte kaçışan vatandaşlar, araçlara rağmen yola koşarak binalardan uzaklaşmaya çalışıyor.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:58
ABONE OL

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında geçen hafta cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı, binden fazla kişi de yaralandı.

Deprem felaketinin yaşandığı anlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mobese kameralarına yansıdı. Çeşitli semtlerde kaydedilen görüntülerde, yaşanan korku ve panik yer alıyor.

Depremle birlikte kaçışan vatandaşlar, araçlara rağmen yola koşarak binalardan uzaklaşmaya çalışıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.