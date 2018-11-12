İzmir Dikili'de göçmen teknesi battı: Kayıp 10 kişi aranıyor

İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Gelen ilk bilgilere göre, Dikili açıklarındaki kazada 10 göçmen kayboldu.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot İzmir'deki Dikili açıklarında battı.

3 BOT ARAMA YAPIYOR

12 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Olayda, 2 göçmen yüzerek karaya çıkarken, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.

.