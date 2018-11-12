İzmir Dikili'de göçmen teknesi battı: Kayıp 10 kişi aranıyor
İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Kayıp 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor
- DHA
İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Gelen ilk bilgilere göre, Dikili açıklarındaki kazada 10 göçmen kayboldu.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot İzmir'deki Dikili açıklarında battı.
3 BOT ARAMA YAPIYOR
12 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Olayda, 2 göçmen yüzerek karaya çıkarken, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.
Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.
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