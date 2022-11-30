İzmir için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yağışın Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde etkili olacağını duyurdu. Yağışın, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtilen açıklamada, "Yağmurun İzmir'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrakare) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.