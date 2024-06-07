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Güncel

İzmir ile Tel-Aviv arasındaki ''kardeş şehir'' kararı için AK Parti harekete geçti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti grubu olarak İzmir ile Tel-Aviv arasındaki 'kardeş şehir' kararının kaldırılması, Gazze'nin tüm ilçelerce 'kardeş şehir' ilan edilmesi için teklif sunacaklarını söyledi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
İzmir ile Tel-Aviv arasındaki ''kardeş şehir'' kararı için AK Parti harekete geçti
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Saygılı, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkelerin İsrail caniliğine sesini yükseltmesi ve küresel bir yaptırımla bu caniliğin son bulmasını diledi.

İzmir'in de Türkiye gibi Gazze halkının mücadelesinin yanında olduğunu ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda Tel-Aviv ile birbirini kardeş şehir ilan etmiş olması yeniden ele alınmalı ve bu kağıt üzerinde anlam ifade eden safsataya acilen son verilmelidir. İzmir, masum sivilleri ve günahsız yavruları katleden bir devletin ya da şehrin kardeşi olamaz, olmamalıdır. İzmir'in yanı, hamile kadınların, yaşlı sivillerin sığındığı kamplara gece yarısı ölüm bombaları kusan katillerin safı değildir. Bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetici erke kamuoyu önünde çağrımı yapmak istiyorum, bu onulmaz ayıbı üzerinizde tarihi bir utanç olarak taşımaya son veriniz. Bir avuç katliamcı siyonist sizin kardeşiniz ise de bunu yüreklice kabul edip bu gerçeği İzmir ve İzmirliyle paylaşınız. Yok eğer safınız masum, mazlum ve mağdur Gazze halkıysa bunu da çekinmeden yüreklice ifade ediniz."

Saygılı, ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, İzmir ile Tel-Aviv arasındaki kardeşlik kararının sona ermesi ve Gazze'nin tüm ilçelerce "kardeş şehir" ilan edilmesi için AK Parti grubu olarak teklif sunacaklarını belirtti.

- "FAZLA BİR ÖDEME VARSA İZMİR'E ÖZEL DESTEKLER ALMAYA HAZIRIM"

Saygılı, İzmir Büyükeşhir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İZBAN'ın ray kullanımı için TCDD'ye çok yüksek bir bedel ödedikleri yönündeki açıklamalarına ilişkin "Önce Sayın Başkan ortağı olduğu şirketin yetkililerini çağırmalı, genel bir bilgi almalı. Daha sonra anlaşmaya vardığımız şekilde gruplarımız arasında görüşmeleri yapıp var olan sorunları çözmek için beraber Ankara'ya gitmeye, fazla bir ödeme varsa İzmir'e özel destekler almaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'in İZBETON şirketinin kentsel değil rantsal dönüşüm anlayışla hareket ettiğini, rantın miktarının 2 milyar lirayı bulduğunu savunan Saygılı, Cemil Tugay'a İZBETON'da yaşananlara ilişkin açıklama yapma çağrısında bulundu.

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