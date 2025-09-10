İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

İzmir karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'de 16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
İzmir karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 16 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaralı olarak gözaltına alınan saldırgan E.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. E.B'nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • izmir karakol saldırısı
  • gözaltı
  • adliyeye sevk

