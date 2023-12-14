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İzmir Konak'taki otellerde düzensiz göçmenlere yönelik denetim

İzmir'in Konak ilçesinde bazı otel ve apartlarda kalan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma ve oturma izni denetimleri gerçekleştirildi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
İzmir Konak'taki otellerde düzensiz göçmenlere yönelik denetim
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, Basmane semtindeki bazı otel ve apartların resepsiyon kayıtlarını ve ikamet eden düzensiz göçmenlerin belge denetimlerini yaptı.

Konaklama yerlerinde kaydı bulunmayan, çalışma ve oturma izni olmayan düzensiz göçmenler, otobüslerle Bornova'daki mobil göç noktasına sevk edildi.

Belgelerinde eksiklik bulunan düzensiz göçmenlerin işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de konaklama yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

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