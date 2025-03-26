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İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon lira idari ceza uyguladı.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi. Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

  • İzmir Körfezi
  • ceza
  • kirlilik

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