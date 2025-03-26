İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi. Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

Bakanlığımız İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edildi.



Yapılan inceleme sonrasında, kirliliğe neden olan firmaya Çevre Kanunu kapsamında 8... pic.twitter.com/841dyKFbNi — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) March 26, 2025