İzmir koronavirüs haritasında hangi ilçelerde yoğunluk var? İzmir koronavirüs yoğunluk haritasında en riskli ilçeler!

14 Nisan 2020 Salı 11:09 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:09

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İzmir'in ilçelerindeki coronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüs yoğunluk haritasına göre İzmir ve ilçelerinde kaç coronavirüs vakası var? İzmir koronavirüs haritasında yoğunluğunun ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. İzmir koronavirüs yoğunluk haritasının ilçelere göre dağılımı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte İzmir'de coronavirüs açısından en riskli ilçeler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı Türkiye günlük koronavirüs yoğunluk haritasında il bazında coronavirüs verilerine yer vermişti. Bu gelişme sonrası İzmir'de yaşayan vatandaşlar, koronavirüs yoğunluk haritasını merak etmeye başladı. İzmir'de coronavirüs vakaları hangi ilçelerde yoğunlukta? İşte İzmir koronavirüs yoğunluk haritası ve vakaların en çok görüldüğü yerler.

İZMİR KORONAVİRÜS HARİTASINDA EN RİSKLİ İLÇELER

İzmir koronavirüs yoğunluk haritasında en çok vakaların Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında olduğu görülüyor. Güzelyalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular'ı kapsayan alanda çok sayıda koronavirüs vakası ve coronavirüse bağlı ölümün yaşandığı gözlemleniyor.

İzmir'de koronavirüs vaka sayıları ilçeler bazında kıyı kesimlerinde yoğunlaştı. İşte ilçelerdeki durum:

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, koronavirüs haritasında kırmızı renklerin koronaya yakalanan hastanın durumunun ciddi ve hastanede olduğu, mavi renkteki hastaların durumu orta, mor renktekiler ise izlem altındaki hastaları gösteriyor.