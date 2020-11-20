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İzmir Menemen'de evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat iddiasıyla soruşturma

İzmir Menemen'de evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Aralarında CHP'den istifa eden başkan Serdar Aksoy'un da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

AA20 Kasım 2020 Cuma 08:52 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 09:17
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İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 20 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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