İzmir merkezli 15 ilde yürütülen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada; terör örgütü FETÖ'ye üye ve yöneticilerinin gizli haberleşme aracı olan BYLOCK isimli programı kullanan ayrıca örgütün çeşitli kademelerinde üye ve yönetici olduğu anlaşılan 35 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden birinin daha önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli olmak üzere toplam 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenledi. Yapılan operasyon neticesi 22 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyona ilişkin Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; birçok örgütsel dokümanlara ve dijital verilere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.