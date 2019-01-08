İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ankesör ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, bylock kullanan ve mahrem abilik yaptıkları tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında aktif görevde bulunan subay ve astsubayların da olduğu şüphelilere yönelik İzmir merkezli 16 ilde yürütülen operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada merkez İzmir, Adana, Afyon, Balıkesir, Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Iğdır, Ankara ve Manisa'da yürütülen operasyon kapsamında 37 şüphelinin gözaltına alındığı, tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.