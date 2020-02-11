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İzmir merkezli 16 ilde suç örgütü operasyonu: 15 tutuklama

İZMİR merkezli 16 ilde, 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 122 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA11.02.2020  17:25 - Güncelleme: 11.02.2020  17:25

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre Serkan Kurtuluş'un lideri olduğu suç örgütünde 143 şüpheliyi, Deniz Camgöz'ün lideri olduğu suç örgütünde de 53 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. 165 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 122 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve polis telsizi ele geçirildi. Şüphelilerin, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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