28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7931
  • 6,5913
  • 262.599
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 25 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 
 
İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 22'si muvazzaf 36 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti. 
 
36 asker şüpheliden 35'i gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yakalanamamıştı. 

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

INSTEX İran için faaliyete geçti

INSTEX İran için faaliyete geçti

Karayollarından FSM'deki çalışmalara ilişkin açıklama

Karayollarından FSM'deki çalışmalara ilişkin açıklama

Düğmeye basıldı... 23'ü yakalandı

Düğmeye basıldı... 23'ü yakalandı

Valilik harekete geçti! Para cezası yolda

Valilik harekete geçti! Para cezası yolda

İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı dönüldü

Plastik şişelerden ev yaptı

Plastik şişelerden ev yaptı

30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika... BDDK dev bankanın satışını uygun buldu

Son dakika... BDDK dev bankanın satışını uygun buldu
 

POPÜLER HABERLER

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Japonya'da First Lady'ler buluşması

Japonya'da First Lady'ler buluşması

Bugün İstiklal Caddesi...

Bugün İstiklal Caddesi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA