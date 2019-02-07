İzmir merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından tespit edilen 14 şüphelinin kent merkezi ile Konya'da belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. İki şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.