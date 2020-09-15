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Güncel

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında İzmir merkezli 28 ilde, 48'i muvazzaf 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Eylül 2020 Salı 08:06 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 08:06
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