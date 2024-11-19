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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Kasım 2024 Salı 11:49 - Güncelleme:
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve kayıtlar bulunan, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 61 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen şüphelilerin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu, "gaybubet evi" olarak tanımlanan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Menemen, Menderes ve Tire ilçeleri ile Niğde ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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